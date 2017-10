Lance Livre 24-10-2017

Saúde em pauta nas cidades

da região

A saúde continua sendo um dos assuntos mais abordados nas cidades da região. As dificuldades financeiras têm sido um dos grandes obstáculos para novos investimentos na pasta.



Entrevista

sobre o hospital

Hoje, o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, recebe a imprensa, às 10 horas, para falar sobre a atual situação e o futuro do Hospital Guido Guida.



Situação

preocupante

A situação da saúde em Poá preocupa, sobretudo, por conta da ameaça de fechamento do hospital.



Ambulâncias

Em Suzano, a Câmara aprovou indicação para o atendimento de ambulâncias em Palmeiras.



Atendimento

ao distrito

O documento do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho Morgado, quer ambulância que atenda o distrito. O pedido foi feito à Prefeitura na semana passada.



Necessidade

O vereador constatou a necessidade do equipamento após ir ao bairro. Além disso, as ambulâncias disponíveis não têm suprido as demandas do distrito, causando demora no atendimento.



Pesquisa sobre

a Lava Jato

Pesquisa do instituto Ipsos Pulso Brasil mostra que 94% do brasileiros defendem que a Operação Lava Jato avance, o que significa que “as investigações deveriam continuar até o fim, custe o que custar”.



Levantamento

O levantamento foi divulgado ontem pelo jornal O Estado de S.Paulo, que mostra entrevista em que o juiz dos casos em Curitiba, Sergio Fernando Moro, defende o apoio da sociedade para o sucesso das apurações.



19% para 33%

Também subiu de 19% para 33% a parcela dos que acreditam que a classe política acabará com a Lava Jato. Para 40% dos entrevistados, a operação terminará “em pizza”.