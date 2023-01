LANCE LIVRE 25-01-2023

João Octaviano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), lamentou, pelas redes sociais, o falecimento do ex-secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto. Ele tinha 64 anos.



Falência múltipla de órgãos

O ex-secretário foi diagnosticado com câncer há quatro anos e a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O prefeito lembrou que Octaviano foi um secretário atuante, “que trabalhou muito pelo Estado e, inclusive, ajudou Suzano na recuperação de estradas vicinais, destacando as Estradas dos Fernandes e de Santa Mônica”.



Mensagem

O prefeito deixou uma mensagem: “Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho e admiradores. Que Deus conforte o coração de todos! Descanse em paz, eterno secretário!”.



Combate à Fome em Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, lembrou ontem que as entidades assistenciais da cidade têm até o dia 31 deste mês para efetuar o cadastro para receber alimentos adquiridos da agricultura familiar, programa do Governo do Estado.



Situação de pobreza

De acordo com o prefeito, a iniciativa destina ajuda às pessoas em situação de pobreza. É preciso ir ao Banco de Alimentos, localizado na Rua Cabrália Paulista, 100, Estação, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 16h30. O morador deve ter o contrato ou estatuto, além dos documentos pessoais.



Volta às aulas

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), disse ontem, pelas redes sociais, que a Prefeitura prepara cada detalhe para o retorno às aulas na rede municipal. “O cuidado também está nos uniformes, além das carteiras e cadeiras novas, do acervo de livros renovado, de escolas modernizadas e mais profissionais da Educação para receber os estudantes na volta às aulas”, disse.



Totens de segurança

O prefeito de Mogi lembrou também que totens de segurança estão sendo implantados nas escolas da rede.