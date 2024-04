LANCE LIVRE 25-04-2024

200 pré-candidatos a vereador

O terceiro encontro com pré-candidatos a vereador foi realizado esta semana em Suzano. São mais de 200 integrantes do grupo suprapartidário PL, PSD, PRD, MDB, PSB, DC, Avante, Republicanos, União Brasil e Progressistas - todos em prol do pré-candidato a prefeito Pedro Ishi (PL).





Palestra

Na ocasião, ocorreu palestra sobre “Direito Eleitoral” e sobre “o que pode e o que não pode na pré-campanha”, com orientações dos advogados Afrânio Evaristo, Eduardo Mathias e Renato Ferraris. O evento reuniu o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), a primeira-dama Larissa Ashiuchi (PL) e o vereador Pedro Ishi, pré-candidato a prefeito pelo PL.



Pendências eleitorais

O eleitor que pretende votar nas Eleições Municipais 2024 e precisa solucionar pendências com a Justiça Eleitoral deve ficar atento. O prazo para regularizar a situação vai até 8 de maio.





Data-limite

Esta também é a data-limite para tirar o título de eleitor, pedir transferência de domicílio e atualizar os dados cadastrais. No dia seguinte, o cadastro eleitoral já estará fechado para a preparação da logística de votação das eleições.





6 de outubro

No dia 6 de outubro, mais de 153 milhões de eleitores estarão aptos a escolher, nas urnas eletrônicas, ocupantes dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5,5 mil municípios do País.