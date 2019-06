Lance Livre 25-06-2019

CSI de Guararema

Inaugurado no dia 24 de junho de 2016, o Centro de Segurança Integrada “Reinaldo Reis da Silva” chega ao terceiro ano de funcionamento como um equipamento já consolidado, em Guararema, sendo fundamental no apoio às forças de segurança da cidade na prevenção e no combate à violência e criminalidade, segundo a Prefeitura.

Exemplo para

outras cidades

O equipamento tem servido de exemplo para outras cidades, como Suzano. A cidade do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) se espelhou na vizinha Guararema para montar o centro de monitoramento.

Estudos

Em Guararema, o equipamento foi concebido após estudos realizados para coibir a criminalidade em Guararema, devido à facilidade de acesso por diversas rodovias estaduais e pela Rodovia Federal Presidente Dutra, além da proximidade com outros municípios.

Mais médicos

O Ministério da Saúde divulgou ontem o resultado final da primeira fase dos médicos selecionados no 18º ciclo do programa Mais Médicos. A previsão é que 1.010 municípios em 26 Estados recebam os profissionais. As contratações são referentes ao edital 11 de 2019.

Expectativa

da região

Há uma grande expectativa da região de receber mais profissionais.

Total do País

No total, foram selecionados 1.975 médicos para atuar na Atenção Primária das unidades de saúde. O edital oferecia 2.149 vagas. De acordo com a pasta, os profissionais devem se apresentar nos municípios de 24 e 28 de junho para o início das atividades de atendimento à população. A lista completa com as cidades e o número de médicos por Município está disponível no link (http://www.li.cnm.org.br/r/Z1XSSJ).

Celular

Dados do Ministério da Saúde revelaram que 19,3% da população das capitais brasileiras usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afirmou que comete esse ato. A informação é do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2018.