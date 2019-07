Lance Livre 25-07-2019

Bertaiolli na Santa Casa de Suzano

O deputado Marco Bertaiolli estará na próxima segunda-feira, às 10 horas, na Santa Casa de Suzano, para apresentar oficialmente a verba de R$ 1 milhão que conquistou no Ministério da Saúde.

Custeio

O dinheiro será utilizado para custeio e investimentos na unidade. O evento deve contar com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e de membros da Santa Casa.

Sadao Sakai

e Ashiuchi

O presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, vereador Sadao Sakai (PL), fez ontem uma visita ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Ações conjuntas

Ele falou sobre ações em conjunto para melhorias da região do Alto Tietê.

Congresso

em Foco

De acordo com levantamento do portal Congresso em Foco, a nova Legislatura da Câmara dos Deputados, já desembolsou R$ 84,84 milhões com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o chamado cotão, e R$ 257,48 milhões com a verba de gabinete.

Prática habitual

De acordo com o Congresso em Foco, prática habitual no meio político, a área com maior gasto é a de divulgação da atividade parlamentar, que já ressarciu R$ 16,29 milhões aos deputados que usaram recurso público para mostrar suas ações aos eleitores, valor representa 23,14% do total desembolsado com a cota parlamentar.

No Senado

No Senado, os 81 parlamentares já reembolsaram R$ 11,36 milhões no mesmo período, de fevereiro a julho, com as despesas do mandato. A maioria tem, em média, 55 servidores comissionados, segundo informações do Congresso em Foco.

TSE vencedor

de prêmio de

transparência

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é um dos vencedores da IV Edição dos Prêmios de Transparência Eleitoral, no quesito acesso à informação. O resultado foi divulgado pela Organização Não Governamental (ONG) argentina Transparencia Electoral.