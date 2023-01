LANCE LIVRE 26-01-2023

Evento da Unesco

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, apresentou o programa Mogi Cidade da Criança, na abertura do Congresso da Unesco sobre Educação nesta quarta-feira. (Leia detalhes na editoria de Região)



Em Cuba

O evento ocorre em Cuba e além de Caio Cunha, os prefeitos Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Priscila Gambale (Ferraz) e Guti (Guarulhos), também estão presentes.



Novos secretários

Os prefeitos das cidades da região usam o início de ano para fazer alterações no grupo de secretários da cidade.



Marcelinho Carioca

Em Itaquá, o prefeito Eduardo Boigues (PP) trocou o comando da Secretaria de Esporte e Lazer. O ex-jogador Marcelinho Carioca deixa o comando e assume Fabiano Oliveira Novais, que era adjunto da pasta de Educação.



Poá

Em Poá a prefeita Marcia Bin também fez mudanças no comando de três pastas: Esporte, Governo e chefe de Gabinete. As mudanças foram anunciadas nesta terça-feira.



Nomes

O empresário Ricardo Massa foi nomeado como novo secretário de Governo. Ricardo Sobral assume a pasta de Esportes. Marcio Fabiano será o responsável pela chefia do Gabinete.



Filas para procedimentos

O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, anunciaram na manhã desta terça-feira (24) o início do programa que vai organizar e agilizar as filas para os procedimentos cirúrgicos oncológicos. Hoje, o Estado tem 1.536 pessoas aguardando por estas cirurgias e algumas estão há até oito meses nesta espera.



Ampliação

Para ampliar esse atendimento, o governador anunciou a abertura de três salas cirúrgicas e 45 novos leitos de internação, sendo 15 deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e que é ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.