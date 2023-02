LANCE LIVRE 26-02-2023

Audiências

As secretarias de Finanças e de Saúde vão realizar audiências públicas na segunda e terça-feira, respectivamente.



Reuniões

As reuniões acontecem na sede da Câmara de Suzano.

Amanhã, às 17 horas, haverá a audiência pública da Secretaria de Planejamento e Finanças, referente ao terceiro quadrimestre do ano passado.



Terça-feira

Na terça-feira (28), às 18 horas, o Legislativo receberá a audiência da Secretaria de Saúde, referente ao mesmo período.



Campanha da CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) lançou a Campanha “De Braços Abertos” para arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas e água para as vítimas das fortes chuvas que afetaram o litoral norte de São Paulo, principalmente o município de São Sebastião.



57 estações

Todas as 57 estações recebem as doações. Quem quiser participar da campanha, organizada pelo Comitê de Responsabilidade Social e Cidadã da CPTM, pode doar nas caixas de arrecadação ou procurar os colaboradores da companhia nas estações.



Alimentos

Serão aceitos alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, macarrão e leite), roupas limpas e em bom estado, toalhas, kit de higiene pessoal (absorventes, sabonetes, creme dental, escova de dentes e lâminas de barbear), produtos de limpeza (sabão em pó, detergente, desinfetante e esponja), água mineral e fraldas.



Até 10 de março

A campanha acontece até o dia 10 de março e todos os produtos arrecadados serão enviados ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo.



CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,9 milhão de passageiros transportados por dia útil (demanda antes da pandemia).