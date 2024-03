LANCE LIVRE 26-03-2024

ACE oficializa diretoria para o biênio 2024-2026

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou cerimônia de posse de sua nova diretoria para o biênio 2024/2026. O empresário Rodrigo Guarizo foi mantido na presidência da entidade.



Celebração

A celebração, que ainda ratificou Fernando Fernandes como vice-presidente, reuniu associados e autoridades locais para a apresentação dos integrantes da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo da instituição e para a posse do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).



2º mandato

Indo para o seu segundo mandato à frente da associação comercial de Suzano, Guarizo é técnico contábil e graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Braz Cubas.

Preocupação com a dengue

A Prefeitura de Suzano reforçou o trabalho de combate à dengue. Duas pessoas morreram na cidade neste ano. Na semana passada, a administração municipal anunciou que o Pronto-Socorro (PS) Municipal disponibiliza cinco leitos e 15 poltronas em um espaço exclusivo para atendimentos aos pacientes com dengue.



Alta demanda

A Secretaria de Saúde de Suzano garante que proporcionará esse novo setor para suprir a alta demanda verificada na Rede de Urgência e Emergência (RUE) e garantirá, com o serviço específico, a triagem de casos suspeitos, consulta com médico destinada a essa finalidade, testagem, soroterapia e internação quando necessária.



UPA 24 horas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas também contará com um espaço destinado aos pacientes.