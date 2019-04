Lance Livre 26-04-2019

Camisa do

Corinthians

Uma camisa do Corinthians, autografada pelos jogadores do time, está exposta em um quadro no gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Prefeito corintiano

Corintiano, o prefeito já foi algumas vezes assistir aos jogos do “Timão” na Arena Itaquera.

Eleições

municipais de 2020

As discussões em torno das eleições municipais, em Suzano, já começaram, apesar de o processo eleitoral ser apenas no ano que vem.

Surpresa por aí!

Segundo apurou a Coluna Lance Livre, muita surpresa vem por aí.

Revisão de

convênios

Poucos mais de 100 dias no governo federal, os ministérios do presidente Jair Bolsonaro (PSL) estão revendo praticamente todos os contratos, e parcerias com municípios, assinados na gestão anterior do então presidente Michel Temer (PMDB).

Região

Essas revisões podem atingir projetos em andamento nas cidades do Alto Tietê, em relação ao andamento de obras.

Odete Reis

A educadora financeira Odete Reis, que realiza palestras por todo o Brasil, será a convidada de hoje do Programa ‘DS Entrevista’ ao vivo.

Investimentos

Ela deve dar dicas e falar sobre investimentos. O internauta pode participar mandando mensagens na Página do Facebook do Diário de Suzano a partir das 17 horas.

Presidentes

dos Consegs

Ontem, os dois presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), Gustavo Ferreira (Distrito de Palmeiras) e Ebert Bola (Distrito do Boa Vista) falaram sobre os projetos das duas entidades em entrevista ao vivo.