Lance Livre 26-06-2019

Escritório

Suprapartidário

Com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) deve ser inaugurado no sábado, dia 29 de junho, às 10 horas, o Escritório Suprapartidário. O escritório está situado na Rua Washington Luiz, 214, na região central.

Lideranças

A expectativa é pela presença de lideranças, principalmente do PR, partido do prefeito.

Cadastramento biométrico

O cadastramento biométrico das impressões digitais dos eleitores superou na terça-feira (25) a marca histórica dos 100 milhões de registros, o que corresponde a 68,50% do total dos 145,9 milhões de eleitores existentes no país.

Tecnologia

A biometria é uma tecnologia empregada pela Justiça Eleitoral que permite identificar o cidadão, de modo seguro e eficaz, por meio das impressões digitais, da fotografia e de sua assinatura.

Desde 2008

Desde 2008, quando a biometria começou a ser implantada pela Justiça Eleitoral, o processo de identificação do eleitorado vem evoluindo ano a ano. Pela Etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica, eleitores de 1.686 municípios de 16 estados deverão cadastrar suas impressões digitais até o final do próximo ano. A meta é alcançar 35 milhões de cidadãos nesta fase.

LDO de Ferraz

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem. Segundo a Prefeitura da cidade, em 2020, está sendo estimada uma arrecadação de R$349,2 milhões e uma despesa total de R$336,7 milhões.

Em 2018

Em 2018, a receita atingiu R$329,8 milhões. O projeto de lei estabelece as metas e as prioridades para o exercício financeiro seguinte sendo, portanto, um instrumento de conexão entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) a ser encaminhada para a apreciação dos vereadores até o final de setembro. Além disso, o texto também serve para evidenciar a transparência da gestão fiscal pela municipalidade.