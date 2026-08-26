LANCE LIVRE 26-08-2026

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Alto Tietê tem candidata ao governo do Estado

Pela terceira vez na história política, o Alto Tietê terá um candidato ao governo do Estado de São Paulo.



Poaense quer ser governadora

Desta vez a moradora de Poá, Edjane Lima de Sousa, ou Policial Edjane (Agir), é a candidata pelo Agir, aprovada por unanimidade durante convenção estadual, realizada em 5 de agosto.



Quarta vez

A concorrente disputa um cargo público pela quarta vez e pelo quarto partido diferente.



Disputa para as câmaras

Edjane já se lançou como candidata a vereadora de São Paulo pelo PTB em 2020, a deputada federal por SP pelo PROS em 2022 e a vereadora em Poá pelo PL em 2024.



Candido e Pedro Viviani

Em 2018, o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido, disputou o cargo de governador pelo PDT, e, em 2006, Pedro Viviani disputou pelo PMN.



Sete

O estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil com 34,1 milhões de eleitores, terá sete candidatos a governador nas eleições de 2026: Tarcísio de Freitas (Republicanos), Fernando Haddad (PT), Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP)