Lance Livre 27-03-2019

Paulo Pavione

O jornalista Paulo Pavione, diretor de Comunicação da Prefeitura de Suzano, participa hoje de um bate-papo com os alunos de Jornalismo da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom).

Rotina

Pavione vai falar sobre a rotina em assessoria de imprensa e estratégias adotadas na crise diante do crime na Escola Estadual Raul Brasil.

Formação

Pavione é formado pela Fapcom, especialista em Gestão de Mídias Sociais pelo Centro Universitário Belas Artes, Marketing Político e Campanhas Eleitorais pela PUC-SP e em Videojornalismo: narrativas visuais para plataforma digitais pelo Centro Knight para o Jornalismo nas Américas.

Nota de

agradecimento

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) encaminhou ontem nota de agradecimento aos veículos de comunicação “pelos serviços prestados à população e por toda acuidade e precisão no trato da informação nas últimas semanas, durante a cobertura da tragédia ocorrida na Escola Estadual Raul Brasil”.

TCE

Um terço dos alunos da rede pública de ensino, em todo o Estado, ainda não recebeu uniformes escolares após o início do calendário oficial das aulas. Segundo relatório de fiscalização divulgado pelo Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP), além da falta de uniformes nos estabelecimentos de ensino, foi constatada a ausência de entrega de material didático e de itens que compõem o kit escolar.

Ação

A ação, realizada de forma surpresa pelo Tribunal de Contas paulista, verificou, em 215 (duzentos e quinze) municípios - no interior e no litoral do Estado e na Região Metropolitana de São Paulo - o fornecimento de materiais didáticos, livros e uniformes em escolas. A amostra abrangeu 252 (duzentas e cinquenta e duas) escolas da rede pública de Ensino - 172 são de responsabilidade municipal e 80 (oitenta) pertencentes à rede pública estadual.

Uniformes

No caso dos uniformes, a porcentagem dos alunos que não haviam recebido a vestimenta chegou a 33,33%. Nessa área, a fiscalização aponta que 5,88% das instituições não apresentaram controle adequado de entrega.