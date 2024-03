LANCE LIVRE 27-03-2024

Verba do Novo PAC

Nesta semana, os recursos destinados para Suzano do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal foram assunto na Câmara.



Três novos equipamentos

O vereador Pedro Ishi (PL) lembrou que a cidade será contemplada com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Recanto São José, uma Arena Esportiva em Palmeiras e uma creche na Vila Sol Nascente.



Aprovação

Durante sua fala em tribuna livre, o parlamentar reforçou que a aprovação das obras junto ao Ministério das Cidades advém também do empenho do deputado federal Marcio Alvino e do ex-deputado federal Marco Bertaiolli, que desde setembro do ano passado atua como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).



Grande novidade

O vereador Pedro Ishi reforçou outra grande novidade anunciada neste mês pelo secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini: a elaboração do projeto executivo para a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.



Projeto da LDO

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano realizará nesta quinta-feira (28/03) uma audiência pública para debater o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao ano de 2025 e detalhar as metas a serem alcançadas pela administração municipal. O evento ocorrerá a partir das 18 horas no Cineteatro Wilma Bentivegna.



Encontro com a população

Este encontro com a população é fundamental para que as equipes da pasta possam receber sugestões e demandas a serem alteradas ou incluídas na LDO, de maneira que isso possa promover melhorias nos serviços e em equipamentos municipais que estejam no planejamento da administração para atender aos desejos e expectativas dos cidadãos.