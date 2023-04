LANCE LIVRE 27 - 04 - 2023

Luiz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará nesta sexta-feira (28) em evento na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).



Tema

Ele vai abordar o tema “Os desafios do Brasil na relação capital - trabalho no século 21”.



Coordenador do Curso

Sergio Henrique Leal de Souza, coordenador do Curso de Direito, considera indispensável a regulamentação das profissões informais, a fim de assegurar direitos dos prestadores de serviços e oficializar os deveres das empresas contratantes.





Regulamentação

O evento direcionado aos discentes do Curso de Direito abordará a regulamentação de novas profissões (Uber, Ifood dentre outras) e será realizado no Auditório Manoel Bezerra de Melo, a partir das 19 horas.



Secretaria e Coren-SP

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio de uma parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), vai receber uma ação de atendimento direcionada aos profissionais de enfermagem que atuam no município, entre eles técnicos, auxiliares e enfermeiros, independentemente de pertencerem à rede pública ou privada.



Iniciativa

A iniciativa ocorrerá nesta sexta-feira (28), das 8 horas ao meio-dia, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da Avenida Paulo Portela, 210, na região central; e na Santa Casa de Misericórdia de Suzano, na Vila Figueira, das 14 às 17 horas.



Serviços

Entre os serviços oferecidos estará a renovação da Carteira de Identidade Profissional (CIP), sendo necessário para tanto um documento de identidade com foto que tenha validade nacional, comprovante de residência (no caso de mudança de endereço) e uma foto 3x4 recente com fundo branco (sem óculos e sorriso).