Lance Livre 27-06-2019

PSD determina

candidaturas

próprias

A executiva nacional do Partido Social Democrático editou resolução determinando que em todas as capitais e nas cidades com mais de 100 mil eleitores ou que tenham geradoras de televisão, o PSD terá candidatura própria para prefeito nas eleições de 2020.

350 cidades

São cerca 350 cidades nestas condições pelo País. A determinação ocorre em razão da nova legislação, que não permitirá as coligações nas eleições proporcionais a partir do próximo pleito, neste caso para vereadores. As candidaturas próprias a prefeito irão fortalecer o PSD, suas propostas, e contribuir também na eleição das chapas de vereadores, avalia o partido.

50 mil e 100 mil

As cidades que tenham entre 50 mil e 100 mil eleitores também devem apresentar candidaturas próprias, sendo que nestes casos é a executiva de cada Estado que terá poder para autorizar exceções.

Dia Nacional

da Consciência

do 1º voto

O Brasil comemorou ontem o Dia Nacional da Consciência do 1º voto, um momento histórico para estimular a participação dos jovens na política e nos destinos dos estados e dos municípios por meio do voto, instrumento crucial para o exercício da cidadania e a consolidação da democracia.

Data

A data foi estabelecida pela Lei nº 13.120, de 7 de maio de 2015, em homenagem à Passeata dos Cem Mil, que, em 1968, levou milhares de cidadãos às ruas em defesa da democracia, entre eles muitos jovens. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) realizam campanhas periódicas para incentivar os jovens a exercer seu direito ao voto.

Portal do TCE

O portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) registrou mais de 1,74 milhões de visualizações de suas páginas virtuais no primeiro quadrimestre deste ano. Ao todo, cerca de 207 (duzentas e sete) mil pessoas – chegando a mais de 12 mil visitantes nos dias de sessões de julgamento – buscaram informações relacionadas à Corte paulista. O número de acessos diários vem aumentando conforme as atualizações no site do TCE.