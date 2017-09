Lance Livre 27-09-2017

Pesquisa sobre

violência

Dados de uma pesquisa de iniciação científica sobre violência contra a mulher, realizada por alunos do curso de Direito da UMC, com orientação da coordenadora do curso, Maria de Lourdes Colacique da Silva Leme, e co-orientação da professora Elza Maria Tavares Silva, serão apresentados hoje.

Reunião ampliada

Será durante a reunião ampliada do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Commulher), às 8 horas, na Sala do Júri, no térreo do Prédio 3 da UMC.

Levantamento

de casos

No evento, será apresentado o levantamento de casos de violência contra a mulher nos últimos três anos em Mogi das Cruzes, que totalizaram, segundo a pesquisa da UMC, 10.115 ocorrências.

Audiência pública em Suzano

A Câmara de Suzano sediará hoje audiência pública da Secretaria de Planejamento e Finanças para a avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2017, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Às 14 horas

A atividade tem início às 14 horas, no Palácio Deputado José de Souza Candido.

Três itens

Às 18 horas, a Câmara de Suzano votará o projeto de lei que autoriza servidores municipais, em caráter excepcional, a dirigirem veículos oficiais da administração pública.

Partido Ecológico

O Partido Ecológico Nacional (PEN) exibiu ontem sua propaganda partidária em rede nacional. Com duração de cinco minutos, o programa teve início às 20 horas no rádio e às 20h30 na televisão.

Direito garantido

A propaganda partidária é um direito garantido a todas as legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem o objetivo de difundir os programas de cada partido; transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, de eventos e atividades congressuais.