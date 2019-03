Lance Livre 28-03-2019

Fundos Sociais

A Campanha do Agasalho é uma das principais ações realizadas pelos Fundos Sociais de Solidariedade e, neste ano, o Alto Tietê espera arrecadar cerca de 1 millhão de peças, entre roupas e cobertores. As informações são do Consórcio Regional de Desenvolvimento dos Municípios (Condemat).

Metas

As metas foram divulgadas pelas cidades em reunião do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat, que discutiu também outras ações regionais para promover a integração das cidades e propiciar a arrecadação de recursos para os projetos sociais.

11 cidades

Das 11 cidades da região, duas delas - Mogi das Cruzes e Suzano - já estão com as Campanhas do Agasalho em andamento, enquanto as demais preparam o lançamento para abril e maio.

Maior número

Com o maior número de habitantes, Guarulhos tem também a maior meta: ultrapassar 320 mil peças. Além das doações, muitas cidades programam compras de cobertores.

Larissa Ashiuchi

"Já existe uma tradição na realização da Campanha do Agasalho pelo Fundo Social, mas é necessário um grande trabalho das cidades para sensibilizar a sociedade a fazer doações e, assim, ser possível atender um número maior de famílias. Por meio do conselho, as cidades compartilham iniciativas e uma apoia a outra", destaca Larissa Ashiuchi, coordenadora do Conselho do Condemat e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Representantes

Os representantes das cidades avançaram nas definições de outras ações regionais.

AACD

O grupo dos Fundos Sociais também recebeu a equipe gestora que está à frente da unidade mogiana da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente - e pôde conhecer mais do trabalho que tem sido realizado pela entidade desde novembro, quando passou a atender pacientes das 10 cidades da região, por meio de um contrato com o consórcio.