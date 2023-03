LANCE LIVRE 28-03-2023

Abril marcado por obras

A Prefeitura de Suzano informou, na semana passada, que durante todo o mês, haverá o lançamento de novos projetos que garantirão mais oportunidades e mobilidade no município, além de novidades na Saúde.



Aniversário de Suzano

O mês de abril, quando se comemora o aniversário de Suzano (02/04), será marcado por grandes novidades, segundo a Prefeitura.



Coletiva

Na semana passada, em entrevista coletiva realizada na sexta-feira (24/03), no Cineteatro Wilma Bentivegna, o prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou as ações do Executivo que serão concluídas e iniciadas nas próximas semanas, relacionadas às secretarias municipais.



Parque do Colégio

Na área da Saúde, haverá o lançamento da pedra fundamental da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio e o início da obra de reforma da UBS do Jardim Natal, que dobrará de tamanho, e da revitalização da UBS do Jardim Maitê. Em Palmeiras, será realizada a assinatura do convênio para início das cirurgias no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras e serão apresentados os estudos finais para implementação da segunda Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Suzano.



Mobilidade

Em relação à mobilidade, estão previstos o início da construção do Terminal Sul de Palmeiras, que deverá durar entre 12 e 15 meses, e a entrega do recapeamento da avenida Major Pinheiro Froes (SP-66), que marcará o fechamento dos poços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Também foram anunciadas as intervenções em diversas vias da cidade, que garantirão, por exemplo, obras de pavimentação na rua 7 de Setembro, na avenida Senador Roberto Simonsen, na rua Manoel Casanova e na rua Luiz Bianconi.



Novas oportunidades

Entre as novas oportunidades e serviços que serão ofertados à população, destacam-se a abertura de 600 novas vagas distribuídas nas creches dos bairros Parque Buenos Aires, Miguel Badra Alto, Miguel Badra Baixo, Vila Amorim e Jardim Brasil.