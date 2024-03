LANCE LIVRE 28-03-2024

Priscila Gambale

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos), se reuniu em São Paulo nesta quarta-feira.



R$ 7 milhões

A prefeita assinou o convênio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) 2023. Segundo informou, serão R$ 7 milhões destinados para melhorias na infraestrutura de várias ruas.



Ruas

Entre as vias citadas por ela na publicação estão trechos importantes como a Rua Carlos Seno com a Avenida John Lennon na Vila São Paulo, a Avenida Rolando Gottard Gustavo Kaesemodel Filho também na Vila São Paulo, a Rua Osmundo Torquato de Paula na Vila São Paulo, a Estrada Ibrahim Tannous Abi Cheddid com a Rua João Rodrigues Dias em Cambiri, e a Rua José Moraes Bueno no Parque São Francisco.



David Feffer

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve em São Paulo e se reuniu com David Feffer, presidente da multinacional Suzano Holding, responsável pela Suzano S/A.



100 anos

O prefeito lembrou que a empresa completou 100 anos de muito trabalho e “contribuição para o desenvolvimento da cidade e do País como um todo”. “Não poderia deixar de agradecer pessoalmente pelo investimento e toda a parceria com a nossa gestão.

Em nome do David Feffer, parabenizo toda a família e equipe pelo grandioso trabalho realizado”, disse o prefeito.



Eduardo Boigues

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), assinou em São Paulo contrato para recapeamento da Estrada do Perobal. “Assinamos com o secretário Gilberto Kassab (Governo) e vamos receber R$ 3,9 milhões para realizar a obra”, disse.