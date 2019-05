Lance Livre 28-05-2019

Audiência

A Câmara de Suzano será sede hoje, às 14 horas, de audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2019.

Outras duas

reuniões

Amanhã, serão realizadas outras duas audiências públicas. Às 10 horas, será para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Às 14 horas, para demonstração e avaliação das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2019.

Secretária de

Desenvolvimento

A secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, participa hoje da 1º Mostra de Boas Práticas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Alto Tietê, que apresentará experiências de trabalhos desenvolvidos nas áreas da proteção social básica e especial pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da região.

No Teatro

Municipal

O evento será realizado no Teatro Municipal de Poá e tem o apoio da Drads (Diretoria Regional de Assistência Social) da Grande São Paulo Leste. Contará com a presença do prefeito Gian Lopes (PR).

Portal do TSE

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está de cara nova. Com layout mais moderno e intuitivo, o objetivo é melhorar a experiência e o acesso do usuário às informações de seu interesse.

Novo espaço

virtual

O novo espaço virtual foi criado pela equipe de Conteúdos Digitais da Assessoria de Comunicação (Ascom/TSE), a partir de demandas apresentadas pelos usuários do site e de resultados de diferentes pesquisas de opinião realizadas nos últimos anos. As mudanças também foram feitas nos portais de 25 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). O Portal do TSE foi aprimorado com ferramentas que facilitam a navegação, a visualização, a interatividade e a usabilidade, além de apresentar um novo visual de cabeçalho, menu, janelas, banners e rodapé.