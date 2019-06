Lance Livre 28-06-2019

Vice-governador em Suzano

O funcionamento do Hospital das Clínicas de Suzano deverá ser finalmente definido em agosto. A pedido do deputado Estevam Galvão (DEM), o vice-governador Rodrigo Garcia se comprometeu a vir pessoalmente até a unidade para resolver definitivamente o problema que envolve o HC.

Audiência

O deputado esteve em audiência no Palácio dos Bandeirantes para tratar desta questão.

Inaugurado em abril de 2018, o hospital permanece fechado e sem previsão de atendimento da população de Suzano e região nos casos de média e alta complexidade.

Mais de um

ano de espera

“Mais de um ano de espera, inúmeras promessas não cumpridas pelos governos anteriores e nenhuma definição para a nossa população. Não agüentamos mais”, afirmou o deputado.

Guarda Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou a “Operação de Braços Abertos”, em referência ao Dia Mundial de Combate às Drogas. A ação teve início às 9 horas e seguiu durante toda a tarde, em pontos das regiões central, norte e sul do município.

16 agentes

Ao todo, 16 agentes participaram da campanha de prevenção e conscientização quanto ao uso de álcool e entorpecentes. A operação, que contou com guardas do patrulhamento de área, da Patrulha Maria da Penha, do Canil e do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), ocorreu nas áreas interna e externa da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e teve distribuição de panfletos informativos a respeito de drogas lícitas e ilícitas, o que são e seus efeitos e consequências.

Alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu mais de 2,4 toneladas de alimentos não-perecíveis, 250 cobertores e cem peças de roupas de cama. Os donativos, que foram enviados por instituições privadas e por associações sociais, são, em sua maioria, feijão, arroz, macarrão e açúcar, e reforçarão o estoque do órgão municipal.