Lance Livre 29-02-2019

Situação das

barragens

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) realizou, nesta semana, audiência pública para discutir a situação das barragens no Estado.

Convocação

A reunião convocada pela deputada Beth Sahão (PT) reuniu parlamentares e convidados. As formas de fiscalizar as barragens e garantir segurança à população paulista foram temas debatidos.

Planos de

emergência

Planos de emergência para garantir a segurança da população também foi outro assunto debatido.

Liberação de água

Em Suzano, a liberação preventiva de água da represa de Taiaçupeba, localizada na região do Jardim Maitê, trouxe grande preocupação durante todo o dia de ontem.

Procedimento

O procedimento foi realizado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Repercussão

nas redes sociais

O assunto gerou muita repercussão nas redes sociais, de pessoas de bairros preocupadas com a possibilidade de inundação de bairros.

Deputados

Os parlamentares também devem ser afetados com a reforma da Previdência em tramitação no Congresso, segundo informações do portal congresso em foco.

Regime especial

O governo propõe o fim do regime especial de aposentadoria dos congressistas e que eles passem a receber, no máximo, o teto do INSS, fixado em R$ 5,8 mil. Mas a realidade de hoje é bem diferente, segundo o portal.

499

Atualmente, 499 ex-deputados federais ganham, juntos, R$ 7,18 milhões mensais em aposentadorias, uma média de R$ 14,39 mil por beneficiário – quase três vezes o limite proposto. Entre eles, apenas sete (1,4%) recebem abaixo do teto do INSS. Um grupo maior, formado por 17 beneficiários, tem direito a mais de R$ 33 mil por mês.