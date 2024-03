LANCE LIVRE 29-03-2024

Almoço de Páscoa no ITJM

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve na sede do Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) e participou de almoço especial de Páscoa. O evento foi promovido para crianças e adolescentes. São 240 atendidos pelo projeto social desempenhado pela entidade em Suzano.



Ação

O prefeito foi recebido pela diretora do ITJM, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos, e pela gestora Silvia Rangel. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, também esteve na sede da entidade.



Olimpíada Estudantil

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), oficializou a abertura da 19ª edição da Olimpíada Estudantil. “Este ano promete ser incrível, com competições esportivas vibrantes programadas entre os dias 20 de agosto e 06 de setembro. Estou entusiasmada para testemunhar o talento e a dedicação dos estudantes das escolas públicas e privadas de nosso município que estarão participando”, disse a prefeita.



Cidade do Futuro

Mogi das Cruzes foi convidada para participar do Festival Cidade do Futuro 2024, realizado na capital paulista. Foram apresentados os resultados positivos que a administração municipal alcançou com estratégias de inovação.



Secretário de Transparência

Na ocasião, o secretário de Transparência e Dados Abertos, Marcos Torres, expôs os avanços obtidos com a elaboração da Política Municipal de Integração de Dados de Mogi. Dentre eles, o destaque foi a criação do painel de Alertas da 1º infância. “Com as ações implementadas, hoje já é possível identificar as crianças que vão à escola, mas que estão com alguma vacina pendente; ou monitorar o atendimento das gestantes, principalmente quando se identifica atrasos em consultas médicas, e direcionar políticas públicas voltadas à 1ª Infância, como o atendimento educacional, a saúde e assistência social", explicou.