LANCE LIVRE 29-04-2023

Bom Prato

O Governo de SP vai abrir 31 unidades do Bom Prato no feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio.



Alimentação

Com isso, a população em situação de vulnerabilidade terá mais acesso à alimentação de qualidade e a preços acessíveis. Até o feriado de Tiradentes, 21 unidades abriam aos feriados.



Ampliação

A ampliação do atendimento do programa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para combater a fome e a insegurança alimentar em São Paulo.



Grande SP

Na Grande São Paulo, as unidades de São Bernardo do Campo I, Santo André I, Diadema, Cotia, Francisco Morato, Osasco, Mogi das Cruzes I, Suzano, Carapicuíba e Guarulhos funcionarão no feriado.



Estação Aracaré

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), anunciou, esta semana, obras de acessiblidade na Estação Aracaré. “Uma obra, esperada há anos, finalmente vai sair do papel”, disse o prefeito.



Ordem de serviço

O prefeito de Itaquá afirmou que o Governo de São Paulo assinou a ordem de serviço para a estação da linha 12 tenha elevadores, nova passarela, rotas táteis, novo saguão de entrada, bicicletário com 245 vagas, e o piso da plataforma será regularizado.



Rodrigo Gambale assina CPMI

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) postou em suas redes sociais, documento confirmando que assinou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do dia 8 de janeiro.



Falta de ação

Segundo ele, “após a divulgação das imagens que mostraram a falta de ação de ministro e agentes do GSI durante o ataque ao Planalto no dia 8 de janeiro, ficou evidente a omissão e o crime contra a democracia”.