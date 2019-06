Lance Livre 29-06-2019

Lacerda deixa

o PRB

O ex-vereador e ex-candidato a prefeito em 2016, Israel Lacerda Filho, informou à Justiça Eleitoral de Suzano sua saída do PRB.

Pré-candidatura

Lacerda prepara sua pré-candidatura a prefeito em 2020, mas ainda não definiu qual partido deverá se filiar.

Desfiliação e PSDB

A desfiliação com o PRB, no entanto, deixa o caminho aberto para que Lacerda se aproxime ainda mais do PSDB, partido do prefeito da Capital Bruno Covas de quem o ex-vereador tem amizade. Na eleição do ano passado, Lacerda apoiou o atual governador João Doria.

Encontro

com gestores

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em parceria com a Prefeitura de Mogi, promove na segunda-feira um encontro de gestores públicos e representantes de entidades sociais com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) para abordar o tema “Prestação de Contas do Terceiro Setor”.

Prestação

de Contas

Para a palestra “Prestação de Contas do Terceiro Setor”, o Condemat convidou Rafael Rodrigues da Costa, chefe de fiscalização da Unidade Regional de São José dos Campos (UR7) do TCE-SP.

Secretário

em Ferraz

O secretário de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos, Neudir Ferreira da Rocha admitiu erros na fiscalização da operação tapa-buracos na cidade realizada pela empresa responsável, segundo informações da assessoria de imprensa da Câmara. Segundo ele, a pasta não tem pessoal suficiente para acompanhar de perto o fechamento da buraqueira.

Grupo de

vereadores

A declaração do secretário de Serviços Urbanos aconteceu durante reunião com um grupo de vereadores na Câmara. Neudir Ferreira compareceu a Casa por força de um requerimento. A convocação partiu do vereador, Renato Ramos de Souza (Cidadania), o Renatinho Se Ligue. Aliás, na audiência, o parlamentar fez críticas contundentes à falta de fiscalização de serviços.