Lance Livre 29-09-2017

PRB tem novo

presidente

O Partido Republicano Brasileiro (PRB) oficializa no próximo dia 7 de outubro, às 10 horas, o advogado Dario Reisinger como presidente da sigla em Suzano.

Evento de filiação

O PRB fará nesse dia evento de ato de filiação partidária na Câmara. A expectativa é de que o deputado federal Celso Russomano (PRB) possa comparecer.

Representação

Na Câmara de Suzano, o partido é representado pelo vereador Alceu Matias Cardoso, o Pastor Alceu.

Gian Lopes

e Temer

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), segue com a tentativa de manter o funcionamento do Hospital de Poá. Ontem, ele foi recebido em Brasília pelo presidente da República Michel Temer (PMDB).

Violência contra mulheres na

internet

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Federal realizou um debate sobre o tema “Mulheres, violências e mídias sociais: como prevenir e combater crimes de ódio contra as mulheres na internet?”.

Deputadas

A audiência pública foi proposta pelas deputadas Ana Perugini (PT-SP), Laura Carneiro (PMDB-RJ) e Erika Kokay (PT-DF). “Com a internet, novas modalidades de crimes contra as mulheres são praticadas todos os dias”, disseram as deputadas.

Mecanismo

de reprodução

Segundo elas, as redes sociais se tornaram um mecanismo de reprodução de violência e perturbação contra as mulheres, expondo publicamente seus dados e sua intimidade.

18 e e30 anos

As deputadas citam que a pesquisa “Da impunidade à injustiça”, da Association for Progressive Communications, apontou que as jovens mulheres entre 18 e 30 anos são as mais vulneráveis, que em 40% dos casos o agressor é conhecido da vítima e 11% das ocorrências acabaram em violência física.