Lance Livre 30-04-2019

Câmara

antecipa sessão

A sessão ordinária da Câmara de Suzano será hoje, às 18 horas. A reunião, que normalmente é realizada às quartas-feiras, foi antecipada nesta semana devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.

Conselheiro

do DEM

O deputado Estevam Galvão foi eleito conselheiro consultivo do Diretório Estadual do Democratas. A convenção partidária aconteceu na Assembleia Legislativa e resultou na eleição do vice-governador Rodrigo Garcia como novo presidente da legenda no Estado.

Membro da

executiva nacional

Estevam já é membro da Executiva Nacional do partido. Participaram do evento o governador João Dória; deputados estaduais e federais pela legenda; o senador José Serra; e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas; entre outras autoridades.

Consolidação

“O Democratas cresceu e se consolidou como um dos principais partidos e porta-vozes políticos do nosso País. No estado de São Paulo, temos como liderança maior nosso vice-governador Rodrigo Garcia, eleito presidente estadual da legenda. Com certeza será nosso próximo governador de São Paulo”, afirmou o deputado.

Prestação de

contas dos

partidos

Os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devem informar, até hoje, as receitas e despesas referentes ao ano anterior. A não apresentação dos dados sujeita os partidos à suspensão de repasses do Fundo Partidário.

Relatório

de contas

O relatório de contas deve ser enviado por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), e as notas fiscais e recibos devem ser encaminhados pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Balanços

contábeis

Os balanços contábeis dos órgãos nacionais partidários serão enviados ao TSE, os dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os dos órgãos municipais aos juízes eleitorais.