LANCE LIVRE 30-04-2024

Lançamento do

Livro ‘Jomyoji - O Templo Iluminado’ O Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji promove nesta terça-feira (30) o lançamento do livro “Jomyoji - O Templo Iluminado”, do fotógrafo Robson Regato.



História e trajetória

A obra retrata a história e trajetória do templo em Suzano, por meio de registros fotográficos que foram feitos ao longo dos anos, para documentar as transformações do local.



Teatro

O lançamento será realizado no Teatro Dr. Armando de Ré, a partir das 18h30.



Secretários em Brasília

Na semana passada, os secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Saúde, Diego Ferreira, participaram de importantes reuniões com representantes das Secretarias Nacionais de Saneamento Ambiental, de Atenção Primária à Saúde e de Periferias. A expectativa é de que o governo federal coloque Suzano no radar de investimentos.



Produtiva

A reunião foi muito produtiva. Acompanhados da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Caroline Umebayashi, do coordenador da Rede de Urgência e Emergência, Matheus Miyake, e do assessor de Governo, Hélio Cavalcante, as autoridades suzanenses estiveram no Ministério das Cidades, onde se encontraram com o assessor do Departamento de Regularização da Secretaria Nacional de Periferias, Rogério Marques.



Projetos habitacionais

Os representantes do prefeito Rodrigo Ashiuchi solicitaram apoio na conquista de novos projetos habitacionais, assim como para regularização fundiária.