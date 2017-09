Lance Livre 30-09-2017

Assessoria do

Grupo Suzano

A partir de amanhã, a Planin assume a Assessoria de Comunicação e de Imprensa do Grupo Suzano.

Responsável pela comunicação

A Planin será responsável pela Comunicação Externa da Suzano Holding, Suzano Papel e Celulose (segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo), FuturaGene (empresa líder em pesquisa e desenvolvimento genético de plantas) e Instituto Ecofuturo (organização sem fins lucrativos que atua nas áreas de educação e conservação ambiental).

Produção

integrada

A Suzano Papel e Celulose, principal companhia do Grupo, é uma das maiores fabricantes com produção integrada de papel e celulose na América Latina.

Até segunda-feira

Os municípios devem aprovar a atualização do Código Tributário Municipal (CTM) até o dia 2 de outubro, segunda-feira, para receber os recursos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre os serviços de administração de cartões, leasing e planos de saúde a partir de 1º de janeiro de 2018.

Recursos

Aqueles que estiverem com a lei em vigor até essa data receberão os recursos a partir do primeiro dia do próximo ano.

Incremento

nas finanças

Por ser um importante incremento nas finanças das prefeituras, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) insiste em alertar os prefeitos para que enviem a proposta de lei à Câmara de Vereadores o quanto antes, e que solicitem agilidade em sua aprovação.

Cinco anos de luta

A entidade lembra que foram mais de cinco anos de luta para garantir a descentralização desses recursos.

Mudança

na redação

A mudança na redação da Lei representa uma conquista de mais de R$ 6 bilhões a serem partilhados entre governos locais. No entanto, a verba será repassada aos cofres municipais 90 dias após da sanção da lei de atualização do código tributário pelo chefe do Executivo municipal.