LANCE LIVRE 31-03-2023

Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

O prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, que integra o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), foi eleito nesta quinta-feira (30) presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBHAT).



Recursos hídricos

O órgão atua diretamente na gestão dos recursos hídricos em uma área compreendida por 40 municípios da Grande São Paulo, incluindo as cidades consorciadas de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.



Vice-presidência

A vice-presidência do CBHAT ficou com a sociedade civil e será representada por Melissa Graciosa, da Universidade Federal do ABC. Já a secretaria do comitê ficou com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Todas as cidades do Condemat também garantiram cadeira de titular na composição do Comitê 2023/2025.



Mogi, Cidade Leitora

A prática da leitura em Mogi das Cruzes ganha um grande incentivo com o Projeto Mogi, Cidade Leitora, uma iniciativa da Secretaria de Educação, que busca estimular leitores e leitoras, não só nas escolas, como em toda a cidade.



Primeira atividade

A primeira atividade aberta será neste sábado, a partir das 9 horas, no Parque Centenário, com a oferta de livros para que as crianças possam ler no local e atividades de mediação de leitura. O evento é aberto ao público.



Mensalmente

Além da atividade, que será realizada mensalmente em parques da cidade, o projeto contempla a formação de profissionais nas escolas e a renovação do acervo de livros das unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental. “Há dez anos, o acervo das escolas não era renovado. O Mogi, Cidade Leitora é um grande projeto para levar a leitura a todos os cantos da nossa cidade. Não só nas escolas, como em outros espaços, unindo as famílias e os nossos alunos”, disse a secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos.