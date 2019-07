Lance Livre 31-07-2019

União Democrática

O coordenador da União Democrática de Suzano (UDS), Jorginho Romanos, será entrevistado ao vivo hoje, às 18 horas, no Programa “DS Entrevista”.

Nome cogitado

Jorginho tem sido um dos nomes cogitados para ser pré-candidato a prefeito, mas ainda não comentou sobre o assunto oficialmente.

Ocupação do Solo

A Prefeitura de Suzano apresentou a minuta do novo projeto de Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo (Luops). A audiência pública foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, na região central da cidade, e tratou dos detalhes e novidades da matéria que será enviada para a Câmara de Vereadores ainda neste segundo semestre.

Secretário de

Planejamento

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, apresentou os resultados do projeto, finalizado após 35 reuniões realizadas desde janeiro de 2017 e que estabeleceram o Plano Diretor 2018-2027, o Comdur e a Luops.

Novo documento

"O novo documento pretende substituir a atual Lei Complementar 025/1996, que trata da matéria. O anteprojeto possui 55 páginas e aborda todas as regras para loteamento, construção, divisão e das regras para instalação de residências, estabelecimentos comerciais e indústrias em Suzano", explicou o titular do Planejamento Urbano de Suzano.

Novas urnas

Existe grande expectativa de que as cidades da região possam contar com novas urnas eletrônicas nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou no Diário Oficial da União o Aviso de Licitação destinado à aquisição de até 180 mil novas urnas eletrônicas, que devem ser utilizadas nas Eleições Municipais de 2020.

Abertura

do certame

A abertura do certame, na modalidade de concorrência, está marcada para o dia 13 de setembro, às 9h, quando a documentação e as propostas deverão ser entregues.