LANCE LIVRE

Kits escolares

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse ontem, pelas redes sociais, que a Secretaria de Educação iniciou a montagem dos kits escolares, com todos os itens necessários para auxiliar no aprendizado em sala de aula.



Reforço do material didático

O prefeito informou também que a cidade terá o reforço do material didático deste ano, “com a forte parceria firmada com o sistema Sesi”.



Apostilas

As apostilas são separadas para a entrega diretamente nas escolas, a partir do dia 6 de fevereiro, com a volta às aulas.



Atuação dos prefeitos na Unesco

Com mais de 12 anos de atuação, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) apresentou no IX Encontro Internacional, Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, evento apoiado pela Unesco Mill Aliance – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, as iniciativas focadas no avanço de diversas áreas da região.



Prêmio

Pelo trabalho desenvolvido, os prefeitos do consórcio receberam um prêmio pela participação e de aspirante a serem reconhecidos como Cidades Mil da Unesco.



Conceito

O conceito Cidades Mil desenvolvido pela Unesco visa reconhecer todas as inovações que uma cidade pode receber para facilitar a vida das pessoas, tornando o município um espaço sustentável e de bem-estar. Além das ações conduzidas pelo Condemat para proporcionar desenvolvimento integrado e sustentável aos municípios membros, os prefeitos também apresentaram os projetos que estão alinhados com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).



Iniciativas

As iniciativas bem-sucedidas do Condemat foram mostradas pelo presidente do consórcio, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, além dos prefeitos Gustavo Henric Costa, o Guti, de Guarulhos, e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, que também já ocuparam a presidência do grupo. O modelo de consórcio adotado pelo Condemat, que atende atualmente 13 municípios, chamou a atenção dos participantes do congresso.