Lance Livre

Tarcísio de Freitas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defendeu parceria entre o Executivo e o Legislativo estaduais “para que a população de todo o Estado possa ter acesso a políticas públicas de qualidade”.



Na posse

Na quarta-feira (15), o governador acompanhou a posse dos deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima; e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, também estiveram presentes.



Corredores da Alesp

Pelos corredores da Alesp, o governador encontrou prefeitos das cidades do Alto Tietê, entre eles o de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB).



Na posse e eleição de André do Prado

Ashiuchi, Priscila e outros políticos da região acompanharam a posse e a eleição para Presidência do deputado estadual André do Prado (PL).



Mensagem

“Sei que cada parlamentar quer levar política pública para a ponta, para o seu eleitor. E queremos ser instrumento para isso. Contem com o Governo do Estado de São Paulo, que estará sempre com as portas abertas e pronto para prestar os esclarecimentos e ajudar na realização das políticas públicas”, afirmou Tarcísio de Freitas.



Sala do Futuro

O Governo do Estado lançou o Programa Sala do Futuro, um pacote de ferramentas digitais para levar a Educação paulista para uma nova fase, mais moderna e atrativa aos estudantes.



Inovações

Uma das inovações é o novo Diário de Classe, um aplicativo para acompanhar a frequência e o desempenho dos alunos, cujo objetivo é reduzir a evasão escolar. A expectativa da Secretaria de Educação é que essa medida possa colocar até 100 mil alunos a mais nas escolas diariamente.



Intuitivo

Segundo o governo estadual, mais intuitiva e fácil de usar, a ferramenta permite acesso à frequência do estudante de forma mais ágil e os dados serão interligados diretamente ao painel do “Aluno Presente”.