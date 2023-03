LANCELIVRE 25-03-2023

Evento reúne 'Time do Lula'

No último sábado (18), aconteceu o primeiro encontro 'Time do Lula', no bairro Jardim do Vale, em Itaquaquecetuba.



1,5 mil pessoas

O evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas, entre filiados e simpatizantes da Federação Brasil de Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), além de deputados federais, estaduais e políticos da região.



Organização coletiva

O encontro marca a organização coletiva, além de firmar e representar a força da aliança dos partidos da federação em Itaquaquecetuba, que a exemplo do governo federal, tem como prioridade agir em prol de pautas que visam a dignidade, respeito e melhoria da vida do povo. “Bem como a diminuição da desigualdade social e o acesso a direitos básicos, como saúde, alimentação e segurança”, informou a organização.



Organização

O evento foi organizado por lideranças dos partidos, como o presidente do PT de Itaquaquecetuba, Anderson Begliomini, o Foguinho, o vice-presidente municipal, Henrique Genésio, e Fabiano Soares, candidato a prefeito de Itaquaquecetuba nas Eleições 2020 e vice-presidente estadual do PT. Além do presidente municipal do PCdoB, Oscar Cabrera, e a presidente do PV da cidade, Hilda Silva.



Integrantes do Lian Gong

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, contemplou os integrantes do Lian Gong com o “Tour pelas Águas de Suzano”. A atividade ocorreu na última quarta-feira (22/03), data em que foi comemorado o Dia Mundial da Água.



Passeio

O passeio foi iniciado na Área de Proteção Ambiental (APA) da várzea do rio Tietê e seguiu rumo à Estação de Tratamento de Água (ETA) na represa de Taiaçupeba, na região do Jardim Colorado. A última parada ocorreu no Parque Aquático Magic City, o grupo visualizou o curso d’água do rio Balainho que passa pelo parque. A iniciativa, que aconteceu em parceria com a Sabesp e com o Parque Aquático Magic City, teve como objetivo principal apresentar os principais corpos hídricos do município.