Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Economia

Bancos terão expediente especial em dia de jogos do Brasil na Copa

Locais fecharão duas horas antes do jogo

12 junho 2026 - 12h47Por Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Bancos terão expediente especial em dia de jogos do Brasil na CopaBancos terão expediente especial em dia de jogos do Brasil na Copa - (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Agências bancárias terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O horário de abertura será o habitual de cada agência, já fechamento dos locais será duas horas antes do horário de início do jogo.

Caso a partida se inicie às 14h, o encerramento do atendimento ao público será as 12h. No dia de jogo do Brasil às 16h, o fechamento será 14h. E caso a seleção entre em campo às 17h, as agências fecharão às 15h.

Já os horários de expediente dos postos de atendimento e das agências que funcionam em locais especiais, como shoppings e aeroportos, serão informados diretamente pelo estabelecimento, caso a caso.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e aplicativos, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.

O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explicou que a medida também busca conciliar o atendimento à população com a segurança operacional das agências e dos serviços de transporte de valores.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inflação de maio fica em 0,58%, influenciada por preço dos alimentos
Economia

Inflação de maio fica em 0,58%, influenciada por preço dos alimentos

Morre Brito, titular do Brasil na conquista do tricampeonato no México
Nacional

Morre Brito, titular do Brasil na conquista do tricampeonato no México

Alcolumbre trava tramitação da PEC do fim da 6x1 no Senado
Nacional

Alcolumbre trava tramitação da PEC do fim da 6x1 no Senado

CNH digital gratuita garante economia de mais de R$ 51 milhões aos paulistas
Justiça e Cidadania

CNH digital gratuita garante economia de mais de R$ 51 milhões aos paulistas

Conab: produção de grãos pode chegar a 358,6 milhões de toneladas
Economia

Conab: produção de grãos pode chegar a 358,6 milhões de toneladas

Setor de serviços cresce 1,2% em abril, primeira alta em seis meses
Economia

Setor de serviços cresce 1,2% em abril, primeira alta em seis meses