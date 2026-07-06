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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Nacional

Brasil envia vacinas à Venezuela para resposta aos terremotos

Nova remessa inclui imunizantes contra febre amarela e raiva canina para prevenção de doenças

06 julho 2026 - 10h23Por Agência Gov
Nova remessa inclui imunizantes contra febre amarela e raiva canina para prevenção de doençasNova remessa inclui imunizantes contra febre amarela e raiva canina para prevenção de doenças - (Foto: Agência Gov/Via Saúde)

Uma remessa com 350 mil doses de vacinas foi enviada neste sábado (4/7) à Venezuela para apoiar as ações de resposta em saúde após os terremotos que atingiram o País. A carga reúne 100 mil doses da vacina contra febre amarela e 250 mil doses da vacina contra raiva canina, destinadas ao controle de doenças em emergências.

A manutenção de estoques de vacina e continuidade da vacinação é elemento importante para proteger a população da disseminação de doenças em momento de fragilidade do sistema de saúde em meio ao desastre. As vacinas enviadas não impactam o abastecimento no SUS.

O transporte foi realizado em voo humanitário com previsão de chegada neste domingo na Venezuela para sua distribuição. A aeronave foi disponibilizada por companhia aérea privada.

Até agora, foram encaminhadas à Venezuela aproximadamente 7,1 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos, entre eles antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, seringas, luvas, máscaras, gazes, ataduras e dispositivos para infusão.

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