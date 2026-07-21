Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 21 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Política

Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE

Tribunal registra um crescimento de 42,5% em relação a última eleição

21 julho 2026 - 13h44Por Solimar Luz - Repórter da Rádio Nacional
Tribunal registra um crescimento de 42,5% em relação a última eleiçãoTribunal registra um crescimento de 42,5% em relação a última eleição - (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

As eleições gerais deste ano contarão com o maior número de eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 1.963.551 pessoas têm algum tipo de deficiência, um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando esse número era de 1.377.787 pessoas.

Os tipos de deficiência incluem pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, intelectual ou outras condições que demandem adaptações no local de votação.

Entre os eleitores com deficiência aptos a votar nas Eleições 2026, 45,46% do total se enquadram na categoria “outros”.

Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção; 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva.

Mais de 64 mil pessoas com deficiência informaram ter dificuldade para o exercício do voto.

Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral ampliou a estrutura destinada a garantir o exercício do voto com autonomia e segurança.

O número de seções eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 este ano, um crescimento de 43%.

Quem necessita de um local de votação adaptado pode solicitar a transferência para uma seção eleitoral acessível, instalada em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, por exemplo.

Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida.

O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral.

O prazo para solicitar a transferência para uma seção acessível termina no dia 20 de agosto.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro no caso Abin Paralela
Nacional

Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro no caso Abin Paralela

Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em outubro
Nacional

Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em outubro

Economia cresce 0,7% em maio, puxada por consumo das famílias, diz FGV
Economia

Economia cresce 0,7% em maio, puxada por consumo das famílias, diz FGV

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan
Nacional

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan

Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação
Nacional

Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação

São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA
Nacional

São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA