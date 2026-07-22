2.437 estudantes do Alto Tietê são convocados para provas de seleção para intercâmbio internacional

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou nesta segunda-feira (20) a lista com os 54,1 mil estudantes convocados para as provas de seleção do programa de intercâmbio internacional para países de língua inglesa, o Prontos pro Mundo. No Alto Tietê, são 2.437 alunos aptos para a avaliação. As provas acontecem nas escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.

A prova de proficiência em língua inglesa é uma das etapas de seleção para a viagem de intercâmbio de três meses, que começa no 9º ano do Ensino Fundamental.

Como funciona a seleção para participar do intercâmbio

No 9º ano do Ensino Fundamental, os estudantes devem se preparar para o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

A participação e as notas do Saresp são decisivas para a primeira etapa da seleção do programa, que é o curso preparatório de inglês;

A divulgação dos alunos selecionados para o curso de inglês preparatório acontece no início do ano letivo, quando o estudante já está na 1ª do Ensino Médio.

Os estudantes são convocados para a primeira prova deste ano. Nesta etapa, estão sendo chamados os 54,1 mil alunos na publicação desta segunda-feira (20), acontecem entre os dias 3 e 7 de agosto;

Além da nota na prova de proficiência em língua inglesa, os estudantes precisam seguir outras regras do programa para a nota final, como: ter frequência igual ou superior a 90% das aulas preparatórias de inglês (no curso da Open English), ter frequência igual ou superior a 90% em todas as aulas da escola no semestre anterior, nota média a partir de 7 em todas as disciplinas do currículo da Seduc-SP, ou seja, também é preciso ser um bom aluno em língua portuguesa, matemática e etc — e ter um bom comportamento dentro e fora de sala de aula, na escola;

A seleção para as provas não significa necessariamente a seleção para o intercâmbio. A cada semestre, são 500 alunos selecionados para a viagem.

O resultado com os 500 selecionados para viajar no primeiro semestre de 2027 será divulgado até o início do mês de setembro;

Os estudantes que estão matriculados no curso da Open English e seguem todos os critérios do programa podem ser convocados novamente para a próxima prova, no final deste ano, para a seleção dos 500 alunos que farão intercâmbio no segundo semestre de 2027.

Prontos pro Mundo

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas são custeados pela pasta e, durante estadia no exterior, os alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais. Até o momento, 2.000 estudantes já foram selecionados pela Seduc-SP para a viagem internacional.