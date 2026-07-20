Homem é preso após ameaçar familiares com arma de fogo em Arujá

Um homem foi preso, neste sábado (18), após ameaçar familiares e ser encontrado com um revólver de calibre 38 e munições, no bairro Sítio dos Fernandes, em Arujá. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi procurada pelo filho do suspeito logo após o encerramento de outra ocorrência.

O homem informou que o pai estava alterado, havia ameaçado pessoas da família e afirmado que buscaria uma arma de fogo. Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram os portões do local abertos e solicitaram apoio ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Pouco depois, o suspeito foi visto saindo do imóvel em direção ao portão. Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes localizaram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, carregado com seis munições. Outras 11 munições intactas também foram encontradas no bolso do homem.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A arma e as 17 munições foram apreendidas.