Funcionário de circo morre atropelado por caminhão durante desmontagem em Mogi

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão-trator na madrugada desta terça-feira (21), na Rua Adriano Alves da Silva, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes. O acidente ocorreu por volta da 1h30, durante a desmontagem da estrutura de um circo.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima trabalhava no circo e foi atingida enquanto o veículo realizava uma manobra para o carregamento da estrutura do estabelecimento. O condutor do veículo relatou às autoridades que não viu o homem no momento da manobra.



O Samu informou que recebeu o chamado às 1h32 e segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a equipe constatou o óbito ainda no local.



A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.