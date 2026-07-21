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Jornal Diário de Suzano - 21/07/2026
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Polícia

Funcionário de circo morre atropelado por caminhão durante desmontagem em Mogi

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (21), no Mogilar; motorista afirmou que não viu a vítima durante a manobra do veículo

21 julho 2026 - 14h53Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das CruzesPerícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão-trator na madrugada desta terça-feira (21), na Rua Adriano Alves da Silva, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes. O acidente ocorreu por volta da 1h30, durante a desmontagem da estrutura de um circo.


Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima trabalhava no circo e foi atingida enquanto o veículo realizava uma manobra para o carregamento da estrutura do estabelecimento. O condutor do veículo relatou às autoridades que não viu o homem no momento da manobra.


O Samu informou que recebeu o chamado às 1h32 e segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a equipe constatou o óbito ainda no local.


A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

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