A atriz Elizângela do Amaral Vergueiro faleceu, aos 68 anos, nesta sexta-feira (3) em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a atriz foi levada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello após sofrer uma parada cardiorrespiratória, apesar das tentativas de reanimação durante o transporte e na unidade hospitalar, não foi possível.