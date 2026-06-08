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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Região

Arujá celebra 174 anos com tradicional ato cívico

Evento solene aconteceu na Praça Benedito Ferreira Franco, conhecida como Praça do Coreto

08 junho 2026 - 18h29Por De Arujá
Houve desfile e apresentação da Elite Cívica da Guarda Mirim de ArujáHouve desfile e apresentação da Elite Cívica da Guarda Mirim de Arujá - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Arujá realizou, na manhã desta segunda-feira (8), a cerimônia oficial de hasteamento das bandeiras em comemoração aos 174 anos de história do município. O evento solene aconteceu na Praça Benedito Ferreira Franco, conhecida como Praça do Coreto, reunindo autoridades civis e militares, servidores públicos, convidados e moradores, para celebrar a trajetória de desenvolvimento, acolhimento e qualidade de vida conquistados nos últimos anos na cidade.

O Ato Cívico, nas palavras do mestre de cerimônia João Batista, resgatou a evolução de Arujá, desde os tempos de vila histórica inserida nas antigas rotas tropeiras até se tornar um município que hoje é referência nos cenários estadual e nacional. 

A solenidade refletiu ainda o compromisso da gestão com o avanço, por meio de investimentos e inovações em infraestrutura, cultura, educação, saúde e no constante cuidado com as pessoas. "Inicio cumprimentando a população, porque tudo o que acontece de bom na nossa cidade é devido ao carinho e confiança de vocês e, também, ao apoio da Câmara Municipal nos nossos projetos. Sem isso, seria impossível fazer qualquer coisa", completou o prefeito Luis Camargo. 

O chefe do Executivo Municipal, ao lado da primeira-dama Clau Camargo e da filha Maria Luiza, afirmou que o município irá se transformar em um canteiro de obras, especialmente de mobilidade viária, nos próximos anos, pois com o nítido crescimento veio também um incremento no trânsito. Ele comentou sobre as principais entregas que acontecerão ao longo do tempo.

Já o vice-prefeito Rodolfo Machado, acompanhado da esposa Larissa, igualmente parabenizou Arujá e os arujaenses e ressaltou o orgulho que é fazer parte de um time que tem sido vencedor desde o primeiro ano do mandato. "Todo o legado que o nosso governo está deixando para a cidade, tenho certeza que será lembrado pelas novas gerações, quando Arujá chegar aos seus 200 anos", destacou, agradecendo também o trabalho dos servidores que se desdobraram, inclusive de madrugada, nesses dias de festividades.

A presidente da Câmara Municipal, Professora Cris, endossou os parabéns à cidade e externou a mesma gratidão a toda população arujaense. "Arujá, até pouco tempo, era conhecida como cidade-dormitório e, nesses últimos quatro anos, a Câmara Municipal tem trabalhado em parceria com a Prefeitura para entregar o melhor à população e, felizmente, estamos conseguindo cuidar das pessoas", assinalou.

Na hora do hasteamento das bandeiras, a do Brasil ficou sob a guarda do prefeito Luis Camargo e da primeira-dama Clau Camargo, a do Estado de São Paulo foi hasteada pelo delegado de polícia titular de Arujá, Rogério Alves, e pelo secretário municipal de Segurança Washington Adami, e a de Arujá, pela presidente da Câmara, Professora Cris, e o vice-presidente do Legislativo arujaense, Pastor Samoel Maia. Esses últimos representaram todos os vereadores no evento: Ana do Esporte, Professor Danilo, Renan de Arujá, Tiago Ursão, Luciano Lima, Leandro Larini, Reynaldinho, Divinei da Silva, Roberto Marques, Pastor Moises Chocolate, Caio Māos Solidárias, Juvenildo Barboza e Paulinho Maiolino. Do secretariado, o secretário municipal de Governo, Abelzinho, e o secretário municipal de Cultura, Rogério da Padaria, foram os representantes. 

Houve desfile e apresentação da Elite Cívica da Guarda Mirim de Arujá, sob o comando da subtenente Patrícia, e da Fanfarra Municipal de Arujá, regida pelo maestro Ulisses Pedroso e com coreografia do Professor Fábio. A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento Municipal de Trânsito também se fizeram presentes na ocasião, organizando e mantendo a segurança no espaço.

A cerimônia, além da entrada da Guarda de Honra da Elite Cívica da Juventude de Arujá, que realizou a tradicional incorporação dos pavilhões nacional, estadual e municipal e o hasteamento das bandeiras, teve o Hino Nacional e de Arujá entoados por todos, com acompanhamento da Fanfarra Municipal.

Ao final da solenidade, as autoridades fizeram uso da palavra para destacar o orgulho pelo progresso do município e agradecer o empenho coletivo de todos na construção de uma cidade mais justa e próspera.

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