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Jornal Diário de Suzano - 02/07/2026
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Economia

Fenabrave: emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestre

Em junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos

02 julho 2026 - 12h56Por Elaine Patricia Cruz Repórter da Agência Brasil
Fenabrave: emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestreFenabrave: emplacamentos crescem 16,01% no primeiro semestre - (Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil)

A venda de veículos novos, que engloba o emplacamento de automóveis, comerciais leves - picapes e furgões -, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários como reboques e carrocerias cresceu 16,01% no primeiro semestre do ano, com a comercialização de 2.715.403 unidades.

Considerando apenas o mês de junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos, uma queda de 0,82% frente a maio e crescimento de 18,96% em relação a junho do ano passado. 

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Um dos destaques do semestre foi o emplacamento de automóveis e comerciais leves, que apresentou crescimento de 20,11% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1.359.107 unidades. 

O segmento de motos também teve um bom desempenho entre janeiro e junho deste ano, com 1.174.459 unidades emplacadas, o que representou crescimento de 14,10% frente ao primeiro semestre de 2025.

Quanto aos segmentos de ônibus e caminhões, o desempenho ainda continua negativo. No acumulado do ano foi registrada queda de 9,09%, com 61.020 novas unidades comercializadas.

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