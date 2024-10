Furacão Milton deixa destruição e pelo menos dois mortos na Flórida

O Furacão Milton atravessa o centro da Flórida nesta quinta-feira (10), depois de ter alcançado a costa oeste desse estado norte-americano horas antes. Na sua passagem, deixou sem energia elétrica cerca de 3 milhões de pessoas, destruiu habitações e provocou múltiplos tornados que causaram mortes.

A tempestade chegou à terra por volta da 1h30 (hora local) como furacão de categoria 3, com ventos de 195 quilômetros por hora (km/h), informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Agora de manhã, a velocidade do vento baixou para 150 km/h e sua categoria foi reduzida para o nível 1, apesar de as chuvas provocadas pelo fenômeno continuarem intensas.

Foram confirmadas pelo menos duas mortes numa comunidade de militares reformados em Fort Pierce, na costa leste da Flórida, onde teria passado um tornado, de acordo com o xerife Keith Pearson.

O furacão foi localizado a cerca de 75 quilômetros de Cabo Canaveral, onde está localizada uma estação da Nasa, a agência espacial norte-americana.

Na cidade de Tampa Bay foi emitido alerta de emergência de inundações rápidas. O governador republicano Ron DeSantis disse que a pior fase da tempestade poderá ser evitada graças ao fato de a chegada à costa estar prevista para antes da maré alta. Os meteorologistas alertaram, porém, que a água da maré ainda pode subir até 13 pés (cerca de quatro metros).

DeSantis informou que o Furacão Milton já causou pelo menos 19 tornados e provocou danos em vários locais da Flórida, destruindo cerca de 125 casas, a maioria delas pré-fabricadas. "A essa altura, é demasiado perigoso fazer a retirada de moradores com segurança, porque é preciso que todos se abriguem e fiquem quietos.

Segundo o governador, as equipes de busca e resgate estão preparadas para iniciar os trabalhos na área assim que a tempestade passar, trabalhando durante a noite se necessário. "Significa que praticamente todos os resgates terão de ser feitos às escuras, de madrugada, mas não há problema. Vão fazê-lo", assegurou.

Três milhões sem energia

Segundo o portal PowerOutage, no início desta manhã havia praticamente 3 milhões de clientes sem eletricidade no estado da Florida.

Cerca de 2 milhões de pessoas receberam ordens para deixar suas casas, num estado que há duas semanas foi afetado pelo Furacão Helene.

O Centro de Furacões dos EUA prevê que o Milton mantenha a intensidade atual enquanto atravessa a Flórida, mas que perca força quando chegar ao Atlântico.

O presidente Joe Biden já esteve em contato com as autoridades para conhecer o impacto inicial do furacão, anunciou a Casa Branca.

Neste momento, cerca de um quarto das estações de abastecimento no estado da Flórida estão sem combustíveis, depois de os habitantes das áreas evacuadas buscarem as estradas.

