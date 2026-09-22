Jornalista e escritor Zuenir Ventura morre aos 95 anos no Rio de Janeiro

O jornalista e escritor Zuenir Ventura morreu aos 95 anos na manhã desta terça-feira (22), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a mulher, Mary Ventura, e os dois filhos, o jornalista Mauro Ventura e a editora Elisa Ventura.

Com mais de 60 anos de atuação no jornalismo, Ventura construiu uma trajetória marcada pela cobertura de acontecimentos políticos e sociais do país. Em 2014, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tornando-se o sétimo ocupante da Cadeira nº 32, na sucessão de Ariano Suassuna.

Nascido em Além Paraíba, em Minas Gerais, em 1º de junho de 1931, Ventura foi pintor de parede, office-boy, jogador de basquete, arquivista e professor universitário antes de se tornar jornalista.

Ao longo da carreira, recebeu importantes prêmios, incluindo os prêmios Esso e Vladimir Herzog, por trabalhos publicados no Jornal do Brasil. Também se destacou na produção de livros-reportagem, gênero em que se tornou referência no país.

Entre suas principais obras estão 1968: O ano que não terminou, Cidade partida e Chico Mendes: crime e castigo.