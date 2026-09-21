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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Polícia

GCM localiza veículo furtado em Jundiapeba com apoio do Smart Mogi

Durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Líbano, a equipe da Supervisão da GCM localizou o veículo, que contou com o apoio da equipe ambiental

21 setembro 2026 - 13h08Por da Reportagem Local
GCM localiza veículo furtado em Jundiapeba com apoio do Smart Mogi GCM localiza veículo furtado em Jundiapeba com apoio do Smart Mogi - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes localizou, na tarde deste sábado (19/09), um veículo que havia sido furtado durante a manhã nas proximidades da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). A ocorrência contou com o apoio do Centro de Operações Integradas (COI), por meio do Smart Mogi, maior sistema de monitoramento do Alto Tietê.

Por volta das 13 horas, após o alerta emitido pelo COI sobre a circulação de um veículo de cor azul, que havia sido furtado por volta das 09h, equipes da GCM foram direcionadas para o distrito de Jundiapeba.

Durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Líbano, a equipe da Supervisão da GCM localizou o veículo, que contou com o apoio da equipe ambiental.

Após a localização, o proprietário foi acionado e compareceu ao local para a retirada do veículo. A devolução foi realizada mediante a apresentação da documentação necessária do proprietário e do veículo.

O veículo foi entregue ao proprietário por volta das 14h15. A ocorrência foi encerrada às 14h25.

A ação demonstra a importância da integração entre o patrulhamento da Guarda Civil Municipal e o Smart Mogi, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança e contribuindo para a recuperação de bens furtados no município.

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