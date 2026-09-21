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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Nacional

Helicóptero com sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, desaparece em Santa Catarina

Força Aérea Brasileira faz buscas nesta segunda-feira no litoral de SC

21 setembro 2026 - 20h09Por da Reportagem Local
O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, está entre as cinco pessoas desaparecidasO cantor Rick, da dupla Rick & Renner, está entre as cinco pessoas desaparecidas - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Força Aérea Brasileira (FAB) faz buscas nesta segunda-feira (21) pelo helicóptero que desapareceu após perder contato durante um voo em Santa Catarina, partindo de Porto Belo sem chegar ao seu destino.

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, está entre as cinco pessoas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto também estão entre os desaparecidos.