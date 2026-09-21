Helicóptero com sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, desaparece em Santa Catarina

A Força Aérea Brasileira (FAB) faz buscas nesta segunda-feira (21) pelo helicóptero que desapareceu após perder contato durante um voo em Santa Catarina, partindo de Porto Belo sem chegar ao seu destino.

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, está entre as cinco pessoas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto também estão entre os desaparecidos.