Defesa Civil prevê primavera marcada por calor intenso e temporais frequentes em São Paulo

A primavera começa nesta terça-feira (22) com previsão de chuvas acima da média histórica e possibilidade de episódios de calor intenso no estado de São Paulo. A estação deve apresentar maior frequência de temporais, especialmente durante períodos de instabilidade atmosférica.

O El Niño deverá influenciar o comportamento climático ao longo da primavera. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica e pode favorecer a ocorrência de chuvas e temporais em São Paulo.

A distribuição das precipitações poderá ser irregular, tanto ao longo do tempo quanto entre as regiões paulistas. Episódios de chuva intensa podem ser intercalados com períodos secos e temperaturas elevadas. Nos momentos que antecedem a chegada de sistemas meteorológicos, a atuação de ventos mais quentes poderá provocar elevações acentuadas das temperaturas, com possibilidade de ondas de calor durante a estação.

Como se proteger durante os temporais

Procure abrigo em local seguro ao perceber a aproximação de uma tempestade.

Mantenha distância de árvores, postes, placas, muros e outras estruturas com risco de queda ou desabamento.

Durante a ocorrência de raios, evite áreas abertas, campos, praias e locais próximos a árvores isoladas.

Não atravesse ruas alagadas, enxurradas ou áreas com correnteza.

Durante rajadas intensas de vento, permaneça em áreas mais seguras da edificação, como banheiros e corredores centrais, afastando-se de janelas e áreas externas.

Cuidados durante o calor intenso

Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo água regularmente.

Evite exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.

Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas.

Mantenha os animais em locais protegidos do sol, com acesso à sombra e água fresca. Evite passeios nos horários mais quentes e não os deixe dentro de veículos.

Sempre que possível, umidifique os ambientes durante períodos de baixa umidade do ar.

Canais de atendimento

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.