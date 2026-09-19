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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Região

São Paulo terá domingo (20) chuvoso, com tempo instável em todas as regiões do Estado

Pancadas de chuva com raios e rajadas de vento podem ocorrer em todo o Estado, com chuva mais persistente no Vale do Ribeira e na região de Itapeva

19 setembro 2026 - 20h00Por da Agência SP
O avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil favorecerá a formação de áreas de instabilidadeO avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil favorecerá a formação de áreas de instabilidade - (Foto: Divulgação/Defesa Civil)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa a previsão de pancadas de chuva em todo o território paulista neste domingo, (20). O avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil favorecerá a formação de áreas de instabilidade sobre o Estado, com pancadas de chuva isoladas, de intensidade moderada, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Regiões em alerta (laranja)

As regiões de Registro e Itapeva, que abrangem o Vale do Ribeira e o sudoeste paulista, estão em nível de alerta. Nessas áreas, a previsão indica precipitações mais frequentes e persistentes ao longo de todo o período, com acumulados inferiores a 35 mm.

Regiões em atenção (amarelo)

As demais regiões do Estado permanecem em nível de atenção, com previsão de pancadas de chuva isoladas. A condição abrange o interior paulista, incluindo as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas e Sorocaba; a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); o Vale do Paraíba, na região de São José dos Campos; e o litoral, com a Baixada Santista e o Litoral Norte.

Atenção às áreas que já receberam chuva

Embora os volumes previstos não sejam elevados, a Defesa Civil mantém atenção às áreas que registraram chuvas nos últimos dias. O solo permanece encharcado em alguns pontos e rios e córregos podem apresentar níveis elevados, especialmente nas áreas que já registraram ocorrências recentes.

Por isso, podem ocorrer alagamentos e deslizamentos pontuais, principalmente em encostas, margens de córregos e locais com histórico de ocorrências.

Orientações à população

Fique atento a sinais de deslizamento, como rachaduras em paredes e no chão, árvores, postes ou muros inclinados e água barrenta minando do solo. Ao perceber algum deles, deixe o local e acione a Defesa Civil do seu município.
Não atravesse ruas ou áreas alagadas, a pé ou de carro, e evite contato com a água das enchentes.
Em caso de raios e ventos fortes, procure abrigo em edificações fechadas e evite permanecer em áreas abertas ou estacionar veículos próximo a árvores e postes.
No trânsito, reduza a velocidade e evite trechos com baixa visibilidade e histórico de alagamento.

Receba os alertas da Defesa Civil

Cadastre-se gratuitamente para receber alertas da Defesa Civil por SMS: envie o CEP para 40199. Em caso de emergência, ligue 199, da Defesa Civil, ou 193, do Corpo de Bombeiros.

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