Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro 33% no 1º turno, aponta Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37% das intenções de voto contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o primeiro turno das eleições. Pesquisa da Quaest foi divulgada nesta segunda-feira (21).

Na pesquisa anterior, Lula tinha 36% das intenções de voto e Flávio 31%. Distância entre candidatos caiu de cinco para quatro pontos percentuais.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menor e o nível de confiança é de 95%.

Entre outros presidenciáveis, Augusto Cury (Avante) tem 6%, Ronaldo Caiado (PSD), 4%, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo), 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Indecisos são 8% e brancos, nulos e sem respostas, somam 7%.

Segundo turno

Disputa em um eventual segundo turno é mais acirrada. Candidato do PL tem 42% das intenções de voto, contra 41% do petista, empatados tecnicamente. Indecisos são 3% e brancos, nulos e quem não vai votar somam 14%.

O levantamento foi contratado pelo grupo globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo BR-06004/2026.